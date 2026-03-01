بيبو: لعبنا من أجل الفوز على الأهلي والتوفيق لم يحالفنا

أوضح خالد بيبو مدير الكرة في زد أن فريقه لعب من أجل الفوز على الاهلي، لكن التوفيق لم يحالف فريقه.

وفرض زد التعادل لأول مرة على الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة بنتيجة 1-1.

وقال بيبو عبر قناة أون سبورت: "فريق زد جيد للغاية في الموسم الحالي ويقدم كرة قدم جيدة، حتى مباراة الزمالك لعبنا بشكل جيد".

وأضاف "مباراة الأهلي كانت صعبة للغاية، لكن لعبنا من أجل الحصول على الـ 3 نقاط والتوفيق لم يحالفنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لعبت في الأهلي لسنوات كثيرة وعملت فيه في مختلف الأدوار، استقبال اللاعبين لنا كان رائعا، لكن نعمل بكل قوة مع زد".

ولأول مرة يتعادل زد مع الأهلي بعد 5 انتصارات سابقة للأحمر.

التعادل أبقى الأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة فيما ظل زد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

