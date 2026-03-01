الفوز الأول منذ 11 مباراة.. طلائع الجيش ينتصر على حرس الحدود

انتصر طلائع الجيش على منافسه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل رجب عمران هدف طلائع الجيش.

وتمكن طلائع الجيش من الفوز بعد 11 مباراة دون تحقيق أي انتصار في بطولة الدوري.

ويعود الفوز الأخير لطلائع الجيش في الدوري أمام مودرن سبورت بهدف دون رد.

وخسر طلائع الجيش 6 مباريات وتعادل في 5 آخرين خلال الـ 11 مباراة.

وسقط طلائع الجيش أمام وادي دجلة وبيراميدز والجونة وسيراميكا كليوباترا والزمالك والاتحاد السكندري.

وتعادل طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية وغزل المحلة وإنبي وزد والمقاولون العرب.

وأحرز عمران الهدف في الدقيقة الرابعة من تسديدة أرضية.

video:1

وبهذا الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 16 في المركز الـ 18 في جدول الترتيب.

وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 17 في المركز الـ 17.