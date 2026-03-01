الفوز الأول منذ 11 مباراة.. طلائع الجيش ينتصر على حرس الحدود
الأحد، 01 مارس 2026 - 00:21
كتب : FilGoal
انتصر طلائع الجيش على منافسه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.
وسجل رجب عمران هدف طلائع الجيش.
وتمكن طلائع الجيش من الفوز بعد 11 مباراة دون تحقيق أي انتصار في بطولة الدوري.
ويعود الفوز الأخير لطلائع الجيش في الدوري أمام مودرن سبورت بهدف دون رد.
وخسر طلائع الجيش 6 مباريات وتعادل في 5 آخرين خلال الـ 11 مباراة.
وسقط طلائع الجيش أمام وادي دجلة وبيراميدز والجونة وسيراميكا كليوباترا والزمالك والاتحاد السكندري.
وتعادل طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية وغزل المحلة وإنبي وزد والمقاولون العرب.
وأحرز عمران الهدف في الدقيقة الرابعة من تسديدة أرضية.
هدف رجب عمران يقود الجيش للفوز بعد 11 مباراة 🔴⚽️#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #الجيش_الحرسpic.twitter.com/rvdriwfG5n— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) February 28, 2026
وبهذا الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 16 في المركز الـ 18 في جدول الترتيب.
وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 17 في المركز الـ 17.