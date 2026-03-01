الفوز الأول منذ 11 مباراة.. طلائع الجيش ينتصر على حرس الحدود

الأحد، 01 مارس 2026 - 00:21

كتب : FilGoal

رجب عمران - طلائع الجيش ضد الأولمبي

انتصر طلائع الجيش على منافسه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل رجب عمران هدف طلائع الجيش.

وتمكن طلائع الجيش من الفوز بعد 11 مباراة دون تحقيق أي انتصار في بطولة الدوري.

أخبار متعلقة:
نقطة لا تفيد الطرفين.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع طلائع الجيش خبر في الجول - طلائع الجيش يضم ثنائي نجوم المستقبل سكاوتنج في الجول - يحيى ياسر.. من "ملكش في الكورة" إلى صمام أمان طلائع الجيش الثاني تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش في الوقت القاتل

ويعود الفوز الأخير لطلائع الجيش في الدوري أمام مودرن سبورت بهدف دون رد.

وخسر طلائع الجيش 6 مباريات وتعادل في 5 آخرين خلال الـ 11 مباراة.

وسقط طلائع الجيش أمام وادي دجلة وبيراميدز والجونة وسيراميكا كليوباترا والزمالك والاتحاد السكندري.

وتعادل طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية وغزل المحلة وإنبي وزد والمقاولون العرب.

وأحرز عمران الهدف في الدقيقة الرابعة من تسديدة أرضية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 16 في المركز الـ 18 في جدول الترتيب.

وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 17 في المركز الـ 17.

حرس الحدود الدوري المصري طلائع الجيش رجب عمران
نرشح لكم
الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وعودة قطة أمام الزمالك علي لطفي: مواجهة الأهلي الأفضل لي هذا الموسم.. ولا أعرف كيف سجل تريزيجيه هدفه مؤتمر توروب: لا أصدق أننا سجلنا هدفا واحدا فقط أمام زد بعد هذا الكم من الفرص بيبو: لعبنا من أجل الفوز على الأهلي والتوفيق لم يحالفنا تساوى مع الدباغ وناصر ماهر.. تريزيجيه يعتلي ترتيب هدافي الدوري الدوري المصري – موعد مباراة المقاولون والأهلي والقناة الناقلة الجونة يقلب تأخره إلى فوز على الإسماعيلي في الدقائق القاتلة
أخر الأخبار
بهدف ألفاريز.. أتلتيكو مدريد يخطف فوزا شاقا أمام أوفييدو 8 دقيقة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يبتعد في الصدارة بالفوز على لو هافر 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة وإصابة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود بهدفين 41 دقيقة | سعودي في الجول
الإسماعيلي يعلن رحيل طارق العشري 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – منتخب مصر يخسر من أنجولا في ثاني مباريات تصفيات كأس العالم 58 دقيقة | كرة سلة
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وعودة قطة أمام الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديا ساعة | منتخب مصر
علي لطفي: مواجهة الأهلي الأفضل لي هذا الموسم.. ولا أعرف كيف سجل تريزيجيه هدفه ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524297/الفوز-الأول-منذ-11-مباراة-طلائع-الجيش-ينتصر-على-حرس-الحدود