تساوى مع الدباغ وناصر ماهر.. تريزيجيه يعتلي ترتيب هدافي الدوري

واصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي تألقه مع الأحمر هذا الموسم بعدما سجل هدف تعادل فريقه أمام زد.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف تعادل الأهلي الذي كان متأخرا في النتيجة أمام زد في الدوري.

ووصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 7 في الدوري هذا الموسم.

ليتساوى مع كل من عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وناصر ماهر لاعب بيراميدز.

ليواصل الثلاثي التنافس بقوة على لقب هداف الدوري هذا الموسم.

وبشكل عام سجل تريزيجيه مع الأهلي هدفه رقم 13 هذا الموسم في مختلف البطولات.

