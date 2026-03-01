الدوري المصري – موعد مباراة المقاولون والأهلي والقناة الناقلة
الأحد، 01 مارس 2026 - 00:10
كتب : FilGoal
يواصل الأهلي خوض مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما تعادل مع زد.
وتعادل الأهلي مع زد بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.
ويلعب الأهلي ضد المقاولون في الجولة 21 من الدوري.
ويلتقي الأهلي مع المقاولون يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس 2026 الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وتقام على ملعب المقاولون العرب.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
نرشح لكم
مؤتمر توروب: لا أصدق أننا سجلنا هدفا واحدا فقط أمام زد بعد هذا الكم من الفرص بيبو: لعبنا من أجل الفوز على الأهلي والتوفيق لم يحالفنا الفوز الأول منذ 11 مباراة.. طلائع الجيش ينتصر على حرس الحدود تساوى مع الدباغ وناصر ماهر.. تريزيجيه يعتلي ترتيب هدافي الدوري الجونة يقلب تأخره إلى فوز على الإسماعيلي في الدقائق القاتلة الثاني على التوالي.. سيراميكا يفلت من الهزيمة ويتعادل مع وادي دجلة تعادل يحدث لأول مرة.. الأهلي يفرط في نقطتين وصدارة مؤقتة أمام زد انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير