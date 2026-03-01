الدوري المصري – موعد مباراة المقاولون والأهلي والقناة الناقلة

يواصل الأهلي خوض مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما تعادل مع زد.

وتعادل الأهلي مع زد بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون في الجولة 21 من الدوري.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون يوم الخميس المقبل الموافق 5 مارس 2026 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب المقاولون العرب.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.