الجونة يقلب تأخره إلى فوز على الإسماعيلي في الدقائق القاتلة

قلب الجونة النتيجة على غريمه الإسماعيلي وحقق الانتصار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل صابر الشيمي ونور السيد ثنائية الجونة، بينما أحرز عبد الكريم مصطفى هدف الإسماعيلي.

وكسر الجونة سلسلة 4 مباريات دون فوز في الدوري، إذ تعادل 3 مرات أمام بيراميدز ومودرن سبورت والمقاولون العرب، وخسر من الأهلي.

وعلى الجانب الآخر يستمر الإسماعيلي للمباراة السادسة على التوالي دون تحقيق أي فوز في الدوري.

وخسر الإسماعيلي 5 مرات من المقاولون ومودرن سبورت والأهلي والجونة، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وتقدم عبد الكريم مصطفى للإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وأدرك صابر الشيمي التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز نور السيد هدف الفوز من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة للنقطة 24 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 11 في المركز الأخير.

video:1