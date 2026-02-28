الثاني على التوالي.. سيراميكا يفلت من الهزيمة ويتعادل مع وادي دجلة

السبت، 28 فبراير 2026 - 23:54

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

تعادل سيراميكا كليوباترا أمام ضيفه وادي دجلة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري المصري والتي أقيمت في ملعب السلام.

وواصل سيراميكا فقد النقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

ووصل سيراميكا إلى النقطة 37 في المركز الرابع، بالتساوي مع الأهلي الذي تعادل مع زد في الجولة ذاتها.

وبالتساوي أيضا مع بيراميدز والزمالك قبل مباراة الفريقين معا غدا الأحد.

أما وادي دجلة فوصل إلى النقطة 28 في المركز السادس.

تقدم وادي دجلة في الدقيقة 60 بهدف سجله حسين السيد لاعب سيراميكا بالخطأ في مرماه.

قبل أن يتعادل سيراميكا في الدقيقة 90+2 عن طريق أيمن سعد موكا.

ويلعب سيراميكا في الجولة المقبلة ضد البنك الأهلي، بينما يلعب وادي دجلة ضد الجونة.

وادي دجلة الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
