تعادل يحدث لأول مرة.. الأهلي يفرط في نقطتين وصدارة مؤقتة أمام زد

فرض زد التعادل لأول مرة على الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة بنتيجة 1-1.

سجل مصطفى سعد لزد وتعادل محمود حسن "تريزيجيه" للأهلي.

ولأول مرة يتعادل زد مع الأهلي بعد 5 انتصارات سابقة لأهلي ضد زد.

التعادل أبقى الأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة فيما ظل زد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

التشكيل

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ هادي رياض في الدفاع بسبب الغيابات.

وشهدت مقاعد بدلاء الأهلي عودة كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" بعد التعافي من الإصابة.

فيما قاد عبد الرحمن البانوبي ومصطفى سعد هجوم زد.























































وصف المباراة

تقدم زد بهدف مبكر في الدقيقة 10 عن طريق مصطفى سعد بعدما انفرد عقب تمريرة من محمود صابر و"تفويتة" من عبد الرحمن البانوبي، وسدد كرة أرضية مرت من بين أقدام الحارس سكنت الشباك.

هدف هو الثالث لمصطفى هذا الموسم، والأول بعد صيام تهديفي دام 6 مباريات.

ميسي يتقدم لزد مبكرًا في شباك الأهلي بعد جملة رائعة 👌🏼⚽️ pic.twitter.com/mOmpebkg7T — ON Sport (@ONTimeSports) February 28, 2026

استحوذ الأهلي على الكرة وحاول الضغط على دفاع زد بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 33 تألق علي لطفي في التصدي لفرصة أشرف بنشرقي على مرتين بعد عرضية أرضية متقنة من يوسف بلعمري.

الحظ يعاند الأهلي🔴 من على خط المرمى علي لطفي ينقذ هدف التعادل للأهلي pic.twitter.com/chiy4F50SD — ON Sport (@ONTimeSports) February 28, 2026

شوط أول انتهى على وقع تقدم زد بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول البانوبي بمجهود فردي أن يسجل هدفا ثانيا لزد لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الشناوي في الدقيقة 46.

وأجرى يس توروب المدير الفني للأهلي تغييرين بمشاركة حسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه" بدلا من طاهر محمد ومحمد علي بن رمضان في الدقيقة 51.

وسدد مروان عطية كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي الدقيقة 53.

ورد محمد شوقي بتغييرين في الدقيقة 55 بمشاركة أحمد عادل وعلي جمال بدلا من صابر والبانوبي.

وسجل معط ماجاسا هدفا ثانيا لزد بعد مرتدة سريعة عند وصولنا لساعة من عمر اللقاء لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بعد المراجعة بداعي التسلل على طارق علاء صاحب التمريرة الحاسمة.

زد يضيف الهدف الثاني في مرمى الأهلي.. لكن الحكم يلغيه بسبب التسلل ✋ pic.twitter.com/6zPe6irPtD — ON Sport (@ONTimeSports) February 28, 2026

وتألق علي لطفي وتصدى لتسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء وحولها لركنية ببراعة في الدقيقة 65.

وقبل 20 دقيقة على النهاية عاد زيزو للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بدلا من بنشرقي.

وشارك أحمد فتحي بدلا من طارق علاء في الدقيقة 74 لمزيد من التأمين الدفاعي.

وفي الدقيقة 77 مرت رأسية تريزيجيه بجوار القائم.

وبعد 3 دقائق أهدر تريزيجيه هدفا محققا برأسية من داخل منطقة الـ 6 ياردات علت عارضة علي لطفي.

وواصل علي لطفي التألق ومنع رأسية قوية بأطراف أصابعه من تريزيجيه في الدقيقة 82.

وشارك محمد شريف بدلا من مروان عثمان في تغيير أخير للأهلي.

وواصل تريزيجيه الإهدار برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 86.

وأكمل شوقي تغييراته بمشاركة حمدي علاء وزياد السيد بدلا من ماجاسا وربيعة في الدقيقة 87.

وأخيرا استفاد تريزيجيه من خطأ علي لطفي أثناء خروجه الخاطئ لتشتيت الكرة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 89.

وارتقى صاحب القميص رقم 7 لصدارة ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف بالتساوي مع عدي الدباغ وناصر ماهر.

"البديل السوبر".. تريزيجيه يعود بالأهلي للمباراة ويسجل هدف التعادل في مرمى زد 👌🏼⚽️ pic.twitter.com/bQ6EssOVuH — ON Sport (@ONTimeSports) February 28, 2026

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعلي لطفي بداعي إهدار الوقت بعد الهدف بداعي الإصابة.

ومرت تصويبة إمام عاشور في الدقيقة 90+4 بجوار القائم الأيسر.

وتألق علي لطفي ومنع رأسية محمد شريف من على خط المرمى في الدقيقة 90+7.

وبعد دقيقة ارتطمت رأسية شريف في العارضة لتمنع الأهلي من الانتصار ولينتهي اللقاء بالتعادل.