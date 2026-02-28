العاشر تواليا.. النصر يتشبث في صدارة الدوري بالفوز على الفيحاء

يتشبث النصر بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بالفوز على منافسه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24.

وسجل ساديو ماني وأورلاندو موسكيرا لاعب الفيحاء بالخطأ في مرماه وعبد الله الحمدان أهداف النصر.

بينما أحرز عبد الإله العمري لاعب النصر هدف الفيحاء بالخطأ في مرماه.

وحقق النصر الفوز في المباراة العاشرة على التوالي في بطولة الدوري.

وانضم الفيحاء لقائمة ضحايا النصر التي يتواجد فيها كل من:

النجمة والحزم والفتح واتحاد جدة والرياض والخلود والتعاون وضمك والشباب.

وأهدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وافتتح عبد الإله العمري النتيجة بعد خطأ في تشتيت الكرة لتسكن شباك مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعادل ماني للنصر بعد تسديدة في المرمى الخالي عقب عرضية أرضية من كينجسلي كومان في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 80 تقدم موسكيرا للنصر بعد تسديدة قوية من جواو فيليكس ارتطمت في القائم ثم في موسكيرا وسكنت الشباك.

واختتم الحمدان أهداف النصر في الدقيقة 85 بعد تسديدة في المرمى الخالي من حارسه بعد تمريرة من فيليكس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 61 في صدارة الترتيب، ويبتعد بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 27 في المركز الـ 12.

video:1