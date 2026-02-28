بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني بعودة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند

السبت، 28 فبراير 2026 - 22:43

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الألماني بالفوز على غريمه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في كلاسيكر الكرة الألمانية لحساب الجولة 24.

ولم يخسر بايرن ميونيخ أمام دورتموند في آخر 9 مواجهات منذ 2019 ففاز في 7 وتعادل في 2 بجميع المسابقات.

وحقق البافاري الفوز رقم 32 له من 37 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات.

كما عزز سلسلته بدون خسارة خارج أرضه في الدوري الألماني برصيد 21 مباراة متتالية.

وتلقى دورتموند أول خسارة على ملعبه هذا الموسم محليا.

وتقدم الأصفر والأسود برأسية نيك شلوتربيك في الدقيقة 26 بعد ضربة حرة نفذها دانييل سيفينسون.

وتعادل بايرن ميونيخ عن طريق هدافه هاري كين الذي حول عرضية سيرج جنابري بسهولة في الشباك في الدقيقة 58.

وأضاف الهداف الإنجليزي ثاني الأهداف وتقدم للبافاري من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ووصل كين للهدف رقم 45 له هذا الموسم في جميع المسابقات وهو ما يصل له لأول مرة في مسيرته.

ووصل كين للهدف رقم 30 في الدوري الألماني متصدرا بفارق 17 هدفا عن زميله لويس دياز صاحب الـ 13 هدفا.

وفي الدقيقة 83 وبعد سلسلة من التمريرات سجل سيفينسون هدف التعادل بلمسة رائعة في الشباك من داخل الـ 18.

وخطف يوشوا كيميتش الفوز للبافاري في الدقيقة 87 بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وابتعد البافاري في الصدارة برصيد 63 نقطة بفارق 11 نقطة عن دورتموند صاحب الـ 52 نقطة بعد مرور 24 جولة.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
