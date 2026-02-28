نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90

عاد نابولي إلى الانتصارات مرة أخرى بالفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل راسموس هويلوند وروميلو لوكاكو ثنائية نابولي، بينما أحرز جان دانييل أكبا أكبرو هدف هيلاس فيرونا.

وعاد لوكاكو مرة أخرى للتسجيل في الموسم الجاري بعدما عانى من إصابة قوية أبعدته عن الكثير من مباريات الدوري.

وللمرة الأولى يسجل لوكاكو في الدوري الإيطالي بعد 281 يوما، منذ التسجيل في مرمى كالياري، وتعد هذه الفترة هي الأطول في مسيرته الكروية التي يظل بدون إحراز أي هدف.

ولم يتمكن نابولي من الفوز في 3 مباريات متتالية، وخسر فريق الجنوب من كومو في كأس إيطاليا وأتالانتا في الدوري وتعادل مع روما.

وافتتح هويلوند التسجيل في الدقيقة الثانية بعد رأسية من مسافة بعيدة.

وتعادل أكبا أكبرو في الدقيقة 64 بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وقتل لوكاكو أمال هيلاس فيرونا في الحصول على نقطة من التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة من داخل الـ 18.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 53 في المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 15 في المركز الأخير.

الدوري الإيطالي نابولي هيلاس فيرونا روميلو لوكاكو
