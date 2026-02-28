كرة سلة – عمرو مصيلحي: مصر قادرة على استضافة البطولات الكبرى

السبت، 28 فبراير 2026 - 22:30

كتب : هاني العوضي

عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

أكد عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، سعادته باستضافة مصر لمنافسات النافذة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والمقامة خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.

وقال مصيلحي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد إن استضافة هذا الحدث تعكس ثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة في قدرات مصر التنظيمية، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات القارية والعالمية بأعلى مستوى.

وأوضح أن هذه الاستضافة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، في ظل وجود أجندة مزدحمة بالأحداث المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة السلة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر على خريطة تنظيم البطولات.

ورحب مصيلحي بكافة الوفود المشاركة في التصفيات، إلى جانب وفد الاتحاد الدولي، مؤكدًا حرص مصر الدائم على توفير أفضل الأجواء التنظيمية، وتقديم كل سبل الدعم والراحة لضيوفها، مع تذليل أي عقبات قد تواجه المشاركين طوال فترة البطولة.

وشدد رئيس اتحاد كرة السلة على أهمية دعم ومساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في التصفيات، والعمل على تلبية جميع احتياجاته، من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى كأس العالم.

