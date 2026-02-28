مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(2) زد.. جووول الثااااني

السبت، 28 فبراير 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

محمود صابر - طاهر محمد - محمد ربيعة - الأهلي - زد

يقدم FilGoal.com مباراة الأهلي ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، ويأتي زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

تشكيل زد – البانوبي يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – هادي رياض أساسي أمام زد.. وتريزيجيه وزيزو على الدكة

--

ق 60: جووول معط ماجاسا يسجل الثاني من مرتدة سريعة لزد

ق 55: مشاركة أحمد عادل وعلي جمال بدلا من البانوبي وصابر

ق 53: تصويبة قوية من مروان عطية تمر بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي

ق 51: مشاركة الشحات وتريزيجيه بدلا من طاهر وبن رمضان

ق 46: محاولة فردية من عبد الرحمن البانوبي وتسديدة أرضية يتصدى لها الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: علي لطفي يمنع هدفا محققا على مرتين أمام بنشرقي بعد عرضية بلعمري

ق 10: مصطفى سعد يسجل الهدف الأول مستغلا خطأ دفاع الأهلي

بداية اللقاء

