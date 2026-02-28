انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير

السبت، 28 فبراير 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

محمود صابر - طاهر محمد - محمد ربيعة - الأهلي - زد

يقدم FilGoal.com مباراة الأهلي ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، ويأتي زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+9: القائم يمنع الثاني من رأسية محمد شريف

ق 90+9: علي لطفي يمنع رأسية شريف من على خط المرمى.

ق 90+4: تسديدة إمام تمر بجوار القائم

ق 89: تريزيجيه يسجل التعادل

ق 86: عرضية ورأسية من تريزيجيه تمر بجوار القائم

ق 80: عرضية زيزو ورأسية تريزيجيه داخل الـ 6 ياردة تعلو العارضة

76: رأسية تريزيجيه تمر بجوار القائم

ق 70: مشاركة زيزو بدلا من بنشرقي

ق 65: علي لطفي يتصدى ببراعة ويمنع تصويبة إمام ويحولها لركنية

ق 62: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل على طارق علاء

ق 60: جووول معط ماجاسا يسجل الثاني من مرتدة سريعة لزد

ق 55: مشاركة أحمد عادل وعلي جمال بدلا من البانوبي وصابر

ق 53: تصويبة قوية من مروان عطية تمر بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي

ق 51: مشاركة الشحات وتريزيجيه بدلا من طاهر وبن رمضان

ق 46: محاولة فردية من عبد الرحمن البانوبي وتسديدة أرضية يتصدى لها الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: علي لطفي يمنع هدفا محققا على مرتين أمام بنشرقي بعد عرضية بلعمري

ق 10: مصطفى سعد يسجل الهدف الأول مستغلا خطأ دفاع الأهلي

بداية اللقاء

الأهلي الدوري المصري زد
