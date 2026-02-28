سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول أهم ما حققه فريقه خلال الفوز على خصمه وست هام.

وفاز ليفربول على وست هام 5-2 ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لسكاي سبورتس: "أهم ما حققناه هو أننا سجلنا 3 أهداف من الكرات الثابتة، وربما حتى الهدف الرابع لأن هدف كودي جاكبو جاء بعد كرة ثابتة بقليل".

وأضاف "الكرات الثابتة تصنع فارقا كبيرا، لأنني أعتقد أن التقدم 3-0 كان انعكاسا عادلا لسير اللعب. كثيرا ما كنا نستحق التقدم، لكنه لم يتحقق بسبب الأهداف التي استقبلناها من الكرات الثابتة".

وواصل "في جميع المباريات الماضية حصلنا على العديد من الكرات الثابتة، لكننا عانينا لفترة طويلة من أجل التسجيل منها، كنا نعلم أن الأمور ستعود إلى طبيعتها ونحرز الأهداف".

وأتم "لا أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لنا هذا الموسم من حيث اللعب المفتوح".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 48 نقطة في المركز الخامس خلف مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد وست هام عند 25 نقطة في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.