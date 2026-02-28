سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام

السبت، 28 فبراير 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول أهم ما حققه فريقه خلال الفوز على خصمه وست هام.

وفاز ليفربول على وست هام 5-2 ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لسكاي سبورتس: "أهم ما حققناه هو أننا سجلنا 3 أهداف من الكرات الثابتة، وربما حتى الهدف الرابع لأن هدف كودي جاكبو جاء بعد كرة ثابتة بقليل".

أخبار متعلقة:
بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون بعد شهر من الغياب.. ليفربول يستعيد فريمبونج

وأضاف "الكرات الثابتة تصنع فارقا كبيرا، لأنني أعتقد أن التقدم 3-0 كان انعكاسا عادلا لسير اللعب. كثيرا ما كنا نستحق التقدم، لكنه لم يتحقق بسبب الأهداف التي استقبلناها من الكرات الثابتة".

وواصل "في جميع المباريات الماضية حصلنا على العديد من الكرات الثابتة، لكننا عانينا لفترة طويلة من أجل التسجيل منها، كنا نعلم أن الأمور ستعود إلى طبيعتها ونحرز الأهداف".

وأتم "لا أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لنا هذا الموسم من حيث اللعب المفتوح".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 48 نقطة في المركز الخامس خلف مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد وست هام عند 25 نقطة في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي أرني سلوت
نرشح لكم
بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني بعودة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90 سيمينيو: تقليص الفارق مع أرسنال مهم لنا جوارديولا: هدفنا هذا الموسم في الدوري هو التأهل لدوري أبطال أوروبا بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بالفوز على ليدز فليك: عدنا إلى مستوانا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ويامال يلعب أمام 3 مدافعين في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي يامال: سعيد بأول هاتريك بعدما عانيت من الإصابة
أخر الأخبار
بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني بعودة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – عمرو مصيلحي: مصر قادرة على استضافة البطولات الكبرى 29 دقيقة | كرة سلة
سيمينيو: تقليص الفارق مع أرسنال مهم لنا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: هدفنا هذا الموسم في الدوري هو التأهل لدوري أبطال أوروبا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده 56 دقيقة | كرة طائرة
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بالفوز على ليدز ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(1) زد.. الـ VAR يتدخل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524282/سلوت-هذا-أهم-ما-حققناه-في-الفوز-على-وست-هام