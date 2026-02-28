فليك: عدنا إلى مستوانا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ويامال يلعب أمام 3 مدافعين

السبت، 28 فبراير 2026 - 21:20

كتب : FilGoal

فليك

أوضح هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن فريقه عاد إلى مستواه قبل مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "كان من المهم أن نلعب بهذا المستوى من أجل ثقتنا، أنا سعيد بالنتيجة وبالطريقة التي لعبنا بها، صنعنا العديد من الفرص في مباريات سابقة مثل مباراة ريال سوسيداد، الضغط مهم لنا أيضا، وأحيانا عندما تسجل يصبح كل شيء أسهل".

وواصل "لامين ما زال صغيرا جدا ويتمتع بجودة كبيرة، أحيانا يلعب أمام اثنين أو ثلاثة من المنافسين بالقرب منه، وهذا ليس سهلا".

أخبار متعلقة:
أول هاتريك لـ لامين يامال.. برشلونة يقسو على فياريال برباعية قبل صدام أتلتيكو أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات لابورتا: حاولت إعادة ميسي في 2023 ولكنه اختار إنتر ميامي فليك: كانسيلو أظهر إمكانياته.. ورد فعل يامال بعد التبديل طبيعي

وشدد "أنا سعيد بأداء لامين، الجميع رأى لامين يامال اليوم، كان بحاجة إلى تسجيل هدفه الأول في المباراة، وما حدث بعدها كان استثنائيا، أريد أن أراه بهذا المستوى أمام أتلتيكو".

وأردف "بيدري لاعب مهم بالنسبة لنا، يمنحنا التنظيم، ومن الجيد وجوده بالملعب دائما، سنرى ما إذا كان سيبدأ أساسيا أمام أتلتيكو أم سيشارك في الشوط الثاني".

وكشف "نعلم أن المباراة ضد أتلتيكو لن تكون سهلة، لكننا سنقاتل ولن نستسلم، اليوم قدمنا مباراة جيدة جدا، أمام أتلتيكو وجيرونا لم نكن جيدين، لكن أمام فياريال دافعنا كوحدة واحدة، لقد عدنا إلى مستوانا، وأريد أن يحافظ الفريق على هذا المستوى".

وأتم "من المبكر جدا أن يكون جافي جاهزا ليوم الثلاثاء، سنقاتل جميعا معا لمدة 90 دقيقة أو ربما أكثر، وسنرى ما سيحدث".

وقاد لامين يامال برشلونة لتحقيق انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق4 نقاط مؤقتا، في انتظار مواجهة الملكي ضد خيتافي يوم الإثنين بالجولة ذاتها.

برشلونة فياريال فليك
نرشح لكم
جوارديولا: هدفنا هذا الموسم في الدوري هو التأهل لدوري أبطال أوروبا بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بالفوز على ليدز سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي يامال: سعيد بأول هاتريك بعدما عانيت من الإصابة أول هاتريك لـ لامين يامال.. برشلونة يقسو على فياريال برباعية قبل صدام أتلتيكو انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) مانشستر سيتي بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع
أخر الأخبار
جوارديولا: هدفنا هذا الموسم في الدوري هو التأهل لدوري أبطال أوروبا دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده 6 دقيقة | كرة طائرة
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بالفوز على ليدز 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(1) زد.. علي لطفي يتصدى على مرتين 45 دقيقة | الدوري المصري
فليك: عدنا إلى مستوانا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ويامال يلعب أمام 3 مدافعين 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل زد – البانوبي يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
الدوري العربي الخامس في مسيرته.. أجايي إلى الكرامة السوري ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524281/فليك-عدنا-إلى-مستوانا-قبل-مواجهة-أتلتيكو-مدريد-ويامال-يلعب-أمام-3-مدافعين