فليك: عدنا إلى مستوانا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ويامال يلعب أمام 3 مدافعين

أوضح هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أن فريقه عاد إلى مستواه قبل مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "كان من المهم أن نلعب بهذا المستوى من أجل ثقتنا، أنا سعيد بالنتيجة وبالطريقة التي لعبنا بها، صنعنا العديد من الفرص في مباريات سابقة مثل مباراة ريال سوسيداد، الضغط مهم لنا أيضا، وأحيانا عندما تسجل يصبح كل شيء أسهل".

وواصل "لامين ما زال صغيرا جدا ويتمتع بجودة كبيرة، أحيانا يلعب أمام اثنين أو ثلاثة من المنافسين بالقرب منه، وهذا ليس سهلا".

وشدد "أنا سعيد بأداء لامين، الجميع رأى لامين يامال اليوم، كان بحاجة إلى تسجيل هدفه الأول في المباراة، وما حدث بعدها كان استثنائيا، أريد أن أراه بهذا المستوى أمام أتلتيكو".

وأردف "بيدري لاعب مهم بالنسبة لنا، يمنحنا التنظيم، ومن الجيد وجوده بالملعب دائما، سنرى ما إذا كان سيبدأ أساسيا أمام أتلتيكو أم سيشارك في الشوط الثاني".

وكشف "نعلم أن المباراة ضد أتلتيكو لن تكون سهلة، لكننا سنقاتل ولن نستسلم، اليوم قدمنا مباراة جيدة جدا، أمام أتلتيكو وجيرونا لم نكن جيدين، لكن أمام فياريال دافعنا كوحدة واحدة، لقد عدنا إلى مستوانا، وأريد أن يحافظ الفريق على هذا المستوى".

وأتم "من المبكر جدا أن يكون جافي جاهزا ليوم الثلاثاء، سنقاتل جميعا معا لمدة 90 دقيقة أو ربما أكثر، وسنرى ما سيحدث".

وقاد لامين يامال برشلونة لتحقيق انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق4 نقاط مؤقتا، في انتظار مواجهة الملكي ضد خيتافي يوم الإثنين بالجولة ذاتها.