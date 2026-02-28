تشكيل زد – البانوبي يقود الهجوم أمام الأهلي
السبت، 28 فبراير 2026 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن محمد شوقي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.
ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
ويقود عبد الرحمن البانوبي هجوم زد أمام الأهلي.
وجاء تشكيل زد كالآتي:
المرمى: علي لطفي
الدفاع: طارق علاء – محمد ربيعة - عبد الله بكري – أحمد طارق –
الوسط: أحمد الصغيري – ماتا مجاسا – محمود صابر – أحمد خالد
الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – مصطفى سعد
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، ويأتي زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.
