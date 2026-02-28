الدوري العربي الخامس في مسيرته.. أجايي إلى الكرامة السوري

السبت، 28 فبراير 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الكرامة السوري

أعلن نادي الكرامة السوري تعاقده مع المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق.

جونيور أجاي

النادي : لاعب حر

الكرامة

وسيخوض أجايي تجربة عربية جديدة بعدما لعب في 4 دوريات عربية سابقا.

ولعب أجايي في هذه البطولات العربية: الدوري التونسي (الصفاقسي) والدوري المصري (الأهلي وسموحة) والدوري الليبي (الهلال والنصر) والدوري الأردني (الوحدات).

أجايي ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وشهدت تجربة أجايي مع سموحة العديد من الأزمات أبرزها إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات لما يقارب موسم كامل، والتهديد بفسخ التعاقد.

وفسخ النيجيري تعاقده مع ناديه سموحة بالتراضي في يناير الماضي، قبل 6 أشهر من نهايته.

وفي فبراير 2025 انتقل اللاعب إلى الهلال الليبي في صفقة انتقال حر، قبل أن يرحل بنهاية الموسم وينضم للوحدات الأردني ثم الكرامة السوري.

