مروان عطية: لم أطلب المساواة بـ زيزو.. وأشعر بالاطمئنان في وجود الشناوي

نفى مروان عطية لاعب وسط الأهلي طلبه تعديل عقده والمساواة مع زميله أحمد مصطفى "زيزو".

وينتهي تعاقد مروان عطية مع الأهلي في صيف 2027.

وأجاب مروان عطية عبر إم بي سي مصر على الأسئلة التالية:

1- هل طلبت تعديل عقدك والمساواة بزيزو؟ "لا لم أطلب تعديل عقدي ومساواة زيزو".

2- من أفضل لاعب في مصر إمام عاشور أم زيزو؟ "الثنائي رائع ولكن سأختار إمام عاشور".

3- من الفريق الاقوى في مصر بعد الأهلي، الزمالك أم بيراميدز؟ "الزمالك الفريق الاقوى بعد الأهلي".

4- تشعر بالاطمئنان أكثر مع وجود الشناوي في المرمى أم مصطفى شوبير؟ "الشناوي".

ويلعب مروان عطية في صفوف الأهلي منذ يناير 2023 قادما من الاتحاد السكندري.

ووقع مروان عطية على عقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

وتقام المباراة اليوم السبت الموافق 28 فبراير الجاري...وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.. وتذاع عبر قناة أون سبورت.