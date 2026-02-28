مروان عطية: لم أطلب المساواة بـ زيزو.. وأشعر بالاطمئنان في وجود الشناوي

السبت، 28 فبراير 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - مروان عطية

نفى مروان عطية لاعب وسط الأهلي طلبه تعديل عقده والمساواة مع زميله أحمد مصطفى "زيزو".

وينتهي تعاقد مروان عطية مع الأهلي في صيف 2027.

وأجاب مروان عطية عبر إم بي سي مصر على الأسئلة التالية:

مروان عطية: نعد جمهور الأهلي بلقب الدوري صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يهزم سموحة بلدغة مروان عثمان الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة

1- هل طلبت تعديل عقدك والمساواة بزيزو؟ "لا لم أطلب تعديل عقدي ومساواة زيزو".

2- من أفضل لاعب في مصر إمام عاشور أم زيزو؟ "الثنائي رائع ولكن سأختار إمام عاشور".

3- من الفريق الاقوى في مصر بعد الأهلي، الزمالك أم بيراميدز؟ "الزمالك الفريق الاقوى بعد الأهلي".

4- تشعر بالاطمئنان أكثر مع وجود الشناوي في المرمى أم مصطفى شوبير؟ "الشناوي".

ويلعب مروان عطية في صفوف الأهلي منذ يناير 2023 قادما من الاتحاد السكندري.

ووقع مروان عطية على عقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

وتقام المباراة اليوم السبت الموافق 28 فبراير الجاري...وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.. وتذاع عبر قناة أون سبورت.

مروان عطية: لم أطلب المساواة بـ زيزو.. وأشعر بالاطمئنان في وجود الشناوي
