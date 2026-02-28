تشكيل الأهلي – هادي رياض أساسي أمام زد.. وتريزيجيه وزيزو على الدكة

السبت، 28 فبراير 2026 - 20:27

كتب : حسام نور الدين

هادي رياض لاعب الأهلي

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ هادي رياض في تشكيل فريقه الأساسي أمام زد في الدوري.

هادي رياض

النادي : الأهلي

زد
الأهلي

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وشهدت مقاعد بدلاء الأهلي عودة كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" بعد التعافي من الإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد – مروان عثمان – أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – أحمد رمضان – محمد شريف – حسين الشحات – تريزيجيه – زيزو – أليو ديانج – كريم فؤاد – أحمد نبيل "كوكا"

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، ويأتي زد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

