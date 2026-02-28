في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي

حقق برينتفورد انتصارا مثيرا أمام بيرنلي بنتيجة 4-3 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ميكيل دامسجارد ثنائية في شباك بيرنلي ليقود فريقه لتحقيق انتصار ثمين.

وافتتح دامسجارد النتيجة لبرينتفورد في الدقيقة 9 بعد صناعة من دانجو واتارا.

وعزز تقدم برينتفورد إيجور تياجو بالهدف الثاني بعد صناعة من دامسجارد في الدقيقة 25.

وسجل الهدف الثالث لبرينتفورد كيفين شادي في الدقيقة 34.

وقلص مايكل كايودي النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 45 بالخطأ في مرمى فريقه.

ومع بداية الشوط الثاني سجل جايدون أنتونيو في الدقيقة 47 بصناعة من حنبعل المجبري.

وأحرز التعادل لبيرنلي زيان فيليمنج في الدقيقة 60 بعد صناعة من اللاعب التونسي حنبعل المجبري.

وبالدقائق الأخيرة أحرز دامسجارد الهدف الرابع لبرينتفورد بصناعة من ريكو هنري.

A quiet afternoon 🤪🤪🤪 pic.twitter.com/So685lH0St — Brentford FC (@BrentfordFC) February 28, 2026

وسجل فريق بيرنلي هدف التعادل من جديد لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود حالة تسلل.

ويظل بيرنلي بدون أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي، بينما عاد برينتفورد للانتصارات بعد الخسارة من برايتون في الجولة الماضية.

ليرفع برينتفورد رصيده للنقطة 43 في المركز السابع وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 19 في المركز 19.