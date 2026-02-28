يامال: سعيد بأول هاتريك بعدما عانيت من الإصابة

كشف لامين يامال لاعب برشلونة عن سعادته بتسجيله هاتريك اليوم أمام فياريال في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بـ4-1.

وسجل لامين يامال الهاتريك الأول في مسيرة اللاعب الإسباني.

وقال لامين يامال في تصريحات لموفي ستار: "أنا سعيد بفوز الفريق، وسعيد جدا بالنتيجة، وبتسجيلي هاتريك، في الهدف كان الأهم أن أحافظ على هدوئي، عندما أمتلك الكرة، أنا من يقرر، وذهبت خلف المدافع، وكان هناك بعض الفرص التي كانت لابد أن تسجل لكن لم يحالفني الحظ بها".

وواصل "الناس يريدون أن أسجل 100 هدف وأنا عمري 16 سنة أحب ذلك، لكن الأمر صعب جدا، وتمريرة بيدري كانت مذهلة رغم أنني نفذتها بشكل سيء لكن لحسن الحظ أنني سجلتها هدفا".

وعن ألم العانة قال: "لم أكن أشعر بالراحة، لم أكن سعيدا، كان مزيجا من أشياء كثيرة، منذ أسبوع بدأت أشعر بالسعادة أثناء اللعب، واستعدت ابتسامتي".

هل التغيير متفق عليه؟ لامين يامال يجيب: " يمكن أن نقول ذلك خاصة أننا سوف نلعب خلال أيام مباراة مهمة أمام أتلتيكو مدريد".

وقاد لامين يامال برشلونة لتحقيق انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق4 نقاط مؤقتا، في انتظار مواجهة الملكي ضد خيتافي يوم الإثنين بالجولة ذاتها.