أول هاتريك لـ لامين يامال.. برشلونة يقسو على فياريال برباعية قبل صدام أتلتيكو

السبت، 28 فبراير 2026 - 19:41

كتب : عبد الرحمن شريف

لامين يامال

قاد لامين يامال برشلونة لتحقيق انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني.

وسجل لامين يامال أول هاتريك في مسيرته مع برشلونة.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق4 نقاط مؤقتا، في انتظار مواجهة الملكي ضد خيتافي يوم الإثنين بالجولة ذاتها.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام فياريال.. ورافينيا أساسي تشافي يعلن دعمه لفيكتور فونت في انتخابات برشلونة قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة برشلونة يوضح إصابة دي يونج ومدة غيابه

وصف المباراة

شهدت المباراة انطلاقة هادئة بين الطرفين في بدايتها.

وأنقذ جولز كوندي مرمى برشلونة من هدف محقق لفياريال في الدقيقة 5 بعد تسديدة مميزة من ألبيرتو مولير لتمر بسلام على مرمى جوان جارسيا.

وصنع لامين يامال فرصة محققة لصالح كوندي الذي سددها بعيدا عن مرمى فياريال في الدقيقة 14.

وسجل لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 28 بعد صناعة مميزة من فيرمين لوبيز الذي مرر الكرة من وسط الملعب وجعل لامين ينفرد وسددها في شباك فياريال.

وعاد لامين يامال من جديد ليسجل الهدف الثاني له وبرشلونة من تسديدة مقوسة على يمين حارس فياريال في الدقيقة 37.

وأحرز داني اولمو هدفا قبل نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغاه لوجود تسلل على اللاعب الإسباني.

ومع بداية الشوط الثاني سدد داني أولمو كرة مميزة لكن حارس فياريال تصدى لها ومنع هدفا محققا جديدا لـ برشلونة.

وقلص بابي جي الفارق لصالح فياريال بتسجله هدف أول في شباك برشلونة بعد خطأ دفاعي كبير في التغطية ووضعها على يمين خوان جارسيا في الدقيقة 49.

ومع نزول بيدري في الدقيقة 70 صنع هدفا رائعا للامين يامال ليسجل الهدف الشخصي الثالث (هاتريك) ويتقدم برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف ويسجل أول هاتريك له في مسيرته.

وسجل روبيرت ليفاندوفيسكي هدفا رابعا لبرشلونة في الدقيقة 90 بعد صناعة مميزة من كوندي الذي مر من مدافعي فياريال ومرر الكرة للمهاجم البولندي والمرمى فارغ ليضعها في الشباك.

وبذلك حقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام فياريال قبل المواجهة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل في مباراة العودة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يذكر ان برشلونة قد خسر مباراة ذهاب نصف النهائئ أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 4-0 وبات مطالبا بالتعويض على ملعبه ووسط جماهيره.

لامين يامال برشلونة فياريال
نرشح لكم
سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي يامال: سعيد بأول هاتريك بعدما عانيت من الإصابة مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) مانشستر سيتي.. تسديدة من سيمينيو بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند انتهى الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) فياريال.. توسيع الفارق في الصدارة انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة
أخر الأخبار
سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل زد – البانوبي يقود الهجوم أمام الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
الدوري العربي الخامس في مسيرته.. أجايي إلى الكرامة السوري 31 دقيقة | الوطن العربي
في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مروان عطية: لم أطلب المساواة بـ زيزو.. وأشعر بالاطمئنان في وجود الشناوي 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – هادي رياض أساسي أمام زد.. وتريزيجيه وزيزو على الدكة 48 دقيقة | الدوري المصري
يامال: سعيد بأول هاتريك بعدما عانيت من الإصابة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراتي اليوم من الدوري القطري ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524272/أول-هاتريك-لـ-لامين-يامال-برشلونة-يقسو-على-فياريال-برباعية-قبل-صدام-أتلتيكو