أول هاتريك لـ لامين يامال.. برشلونة يقسو على فياريال برباعية قبل صدام أتلتيكو

قاد لامين يامال برشلونة لتحقيق انتصارا كبيرا أمام فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني.

وسجل لامين يامال أول هاتريك في مسيرته مع برشلونة.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق4 نقاط مؤقتا، في انتظار مواجهة الملكي ضد خيتافي يوم الإثنين بالجولة ذاتها.

video:1

وصف المباراة

شهدت المباراة انطلاقة هادئة بين الطرفين في بدايتها.

وأنقذ جولز كوندي مرمى برشلونة من هدف محقق لفياريال في الدقيقة 5 بعد تسديدة مميزة من ألبيرتو مولير لتمر بسلام على مرمى جوان جارسيا.

وصنع لامين يامال فرصة محققة لصالح كوندي الذي سددها بعيدا عن مرمى فياريال في الدقيقة 14.

وسجل لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 28 بعد صناعة مميزة من فيرمين لوبيز الذي مرر الكرة من وسط الملعب وجعل لامين ينفرد وسددها في شباك فياريال.

وعاد لامين يامال من جديد ليسجل الهدف الثاني له وبرشلونة من تسديدة مقوسة على يمين حارس فياريال في الدقيقة 37.

وأحرز داني اولمو هدفا قبل نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغاه لوجود تسلل على اللاعب الإسباني.

ومع بداية الشوط الثاني سدد داني أولمو كرة مميزة لكن حارس فياريال تصدى لها ومنع هدفا محققا جديدا لـ برشلونة.

وقلص بابي جي الفارق لصالح فياريال بتسجله هدف أول في شباك برشلونة بعد خطأ دفاعي كبير في التغطية ووضعها على يمين خوان جارسيا في الدقيقة 49.

ومع نزول بيدري في الدقيقة 70 صنع هدفا رائعا للامين يامال ليسجل الهدف الشخصي الثالث (هاتريك) ويتقدم برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف ويسجل أول هاتريك له في مسيرته.

وسجل روبيرت ليفاندوفيسكي هدفا رابعا لبرشلونة في الدقيقة 90 بعد صناعة مميزة من كوندي الذي مر من مدافعي فياريال ومرر الكرة للمهاجم البولندي والمرمى فارغ ليضعها في الشباك.

وبذلك حقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام فياريال قبل المواجهة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل في مباراة العودة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يذكر ان برشلونة قد خسر مباراة ذهاب نصف النهائئ أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 4-0 وبات مطالبا بالتعويض على ملعبه ووسط جماهيره.