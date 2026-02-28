تأجيل مباراتي اليوم من الدوري القطري بسبب الأحداث الراهنة

كشف الاتحاد القطري عن مصير مباريات اليوم من الدوري القطري بعد الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل مباريات اليوم في دوري نجوم قطر وذلك بسبب الظروف الراهنة على أن يتم الإعلان عن موعد لاحق لاستئنافها.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تأجيل مباراتي الشمال وقطر، والعربي ضد السيلية ضمن إطار الجولة السابعة عشر من دوري نجوم قطر حتى إشعار آخر.

ويتواجد الثنائي المصري، حمدي فتحي مع الوكرة وأكرم توفيق مع الشمال.

ويأتي ترتيب الدوري القطري كالتالي:

1: السد 38 نقطة.

2: الغرافة 34 نقطة.

3: الشمال 31 نقطة.

4: الريان 28 نقطة.

5: قطر 24 نقطة.

6: العربي 24 نقطة.

7: الوكرة 23 نقطة.

8: الدحيل 21 نقطة.

9: أم صلال 16 نقطة.

10: السيلية 15 نقطة.

11: الأهلي 15 نقطة.

12: الشحانية 14 نقطة.