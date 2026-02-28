بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن إيقاف جميع المسابقات وذلك بسبب الظروف الراهنة على أن يتم الإعلان عن موعد لاحق لاستئنافها.

وكشف الاتحاد الكويتي عن قراره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

فيما أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية بيانا جاء فيه:

"انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصاً على سلامة أبنائنا الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن توقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية ، وذلك اعتباراً من تاريخه"

"ويأتي هذا القرار حفاظاً على سلامة الرياضيين وضماناً لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف النشاط في بيئة آمنة ومنظمة"

"وسيستمر هذا التوقف حتى إشعارٍ آخر، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات من خلال اللجنة الأولمبية الكويتية".

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.