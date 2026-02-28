بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت
السبت، 28 فبراير 2026 - 17:47
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن إيقاف جميع المسابقات وذلك بسبب الظروف الراهنة على أن يتم الإعلان عن موعد لاحق لاستئنافها.
وكشف الاتحاد الكويتي عن قراره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وأعرب الاتحاد عن أمنياته بأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ،… pic.twitter.com/ZiivuyMvHN— KuwaitFA (@KuwaitFA) February 28, 2026
فيما أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية بيانا جاء فيه:
"انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصاً على سلامة أبنائنا الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية عن توقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية ، وذلك اعتباراً من تاريخه"
"ويأتي هذا القرار حفاظاً على سلامة الرياضيين وضماناً لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف النشاط في بيئة آمنة ومنظمة"
"وسيستمر هذا التوقف حتى إشعارٍ آخر، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات من خلال اللجنة الأولمبية الكويتية".
وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.