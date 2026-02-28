كما كشف في الجول - محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة بيراميدز ضد الزمالك للحكم محمود ناجي.

ويعاونه يوسف البساطي وشريف عبد الله، على أن يكون محمد عبد العزيز حكما رابعا.

ويتواجد حسام عزب على تقنية الفيديو في مباراة بيراميدز والزمالك، وجبل السيد مساعدا له.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بحكام مصريين بسبب عدم تقدمهما بطلب حكام أجانب في الوقت المحدد".

وتابع "لجنة الحكام تدرس الأسماء المرشحة من الحكام المصريين لإدارة المباراة قبل إعلان أسمائهم في الوقت المحدد بشكل طبيعي".

واختتم المصدر تصريحاته "يأتي محمود ناجي على رأس المرشحين لإدارة المباراة".

الفوز على زد رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

وتنص لائحة استقدام الحكام الأجانب للدوري المصري، تقدم الفريق الذي يرغب في ذلك قبل المباراة بأسبوعين.