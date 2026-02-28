الأمين العام لـ الاتحاد الآسيوي: نناقش مصير المباريات.. وسنصدر بيانا للإعلان عن القرار

كشف داتو ويندرسون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن وضع مباريات المسابقات الآسيوية بعد الأحداث السياسية الحالية.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال داتو ويندرسون الأمين العام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر صحيفة الرياضية السعودية: "الاتحاد الآسيوي يناقش حاليا، مصير مباريات المسابقات الآسيوية، ومن المنتظر إصدار بيان رسمي للإعلان عن القرار".

وضمنت أندية: الهلال والاتحاد وأهلي جدة (السعودية) وشباب الأهلي والوحدة (الإمارات) والدحيل والسد (قطر) وتراكتور(إيران) أماكنها في ثمن النهائي عن منطقة الغرب.

وكان من المقرر أن تنطلق يوم الإثنين المقبل منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

يذكر أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن توقف النشاط الرياضي بسبب الظروف الراهنة.

كما قرر الاتحاد القطري تأجيل مباريات اليوم من الجولة 17 للدوري القطري.