مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) فياريال.. جووووووول لأصحاب الأرض

السبت، 28 فبراير 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد مايوركا

يوفر لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشر للدوري الإسباني، حيث يواجه برشلونة نظيره فياريال في الجولة 26 من الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، ويقع فياريال في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

أخبار متعلقة:
قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام فياريال.. ورافينيا أساسي تشافي يعلن دعمه لفيكتور فونت في انتخابات برشلونة برشلونة يوضح إصابة دي يونج ومدة غيابه

.................................................................................................................

ق90+1: جووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي يسجل الرابع

ق70: جووووووووووووووووووول ثالث لبرشلونة وهاتريك لامين يامال في شباك فياريال بصناعة مميزة من بيدري

ق54: خطيرة لفياريال لكن تمر بسلام على مرمى برشلونة

ق49: جووووول لصالح فياريال عن طريق بابي جي

ق47: خطيرة من داني أولمو ويتصدى لها الحارس

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق44: هدف ملغي لبرشلونة

ق 37: جوووووووووووووووووول ثاني لبرشلونة عبر لامين يامال بتسديدة مقوسة على يمين حارس فياريال.

ق33: خطيرة لفياريال لكن تسلل

ق28: جوووووووووووووووووووووول لامين يامال يسجل من تسديدة صاروخية سكنت شباك فياريال

ق14: كوندي يهدر فرصة خطيرة بتسديدة بجوار المرمى

ق11: كوندي ينقذ مرمى برشلونة بالتصدي لتسديدة خطيرة

ق5: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي فياريال

بداية المباراة

برشلونة فياريال
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام فياريال.. ورافينيا أساسي تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي بي بي سي: تعديلات جديدة منتظرة في قوانين التحكيم لمنع إهدار الوقت تشافي يعلن دعمه لفيكتور فونت في انتخابات برشلونة مواعيد مباريات السب 28 فبراير - الأهلي ضد زد.. وكلاسكير ألمانيا
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ساعة | الوطن العربي
كما كشف في الجول - محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
الأمين العام لـ الاتحاد الآسيوي: نناقش مصير المباريات.. وسنصدر بيانا للإعلان عن القرار ساعة | آسيا
كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) فياريال.. جووووووول لأصحاب الأرض 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام فياريال.. ورافينيا أساسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524266/مباشر-الدوري-الإسباني-برشلونة-3-1-فياريال-جووووووول-لأصحاب-الأرض