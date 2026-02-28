انتهى الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) فياريال.. توسيع الفارق في الصدارة

السبت، 28 فبراير 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد مايوركا

يوفر لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشر للدوري الإسباني، حيث يواجه برشلونة نظيره فياريال في الجولة 26 من الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، ويقع فياريال في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

.................................................................................................................

ق90+1: جووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي يسجل الرابع

ق70: جووووووووووووووووووول ثالث لبرشلونة وهاتريك لامين يامال في شباك فياريال بصناعة مميزة من بيدري

ق54: خطيرة لفياريال لكن تمر بسلام على مرمى برشلونة

ق49: جووووول لصالح فياريال عن طريق بابي جي

ق47: خطيرة من داني أولمو ويتصدى لها الحارس

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق44: هدف ملغي لبرشلونة

ق 37: جوووووووووووووووووول ثاني لبرشلونة عبر لامين يامال بتسديدة مقوسة على يمين حارس فياريال.

ق33: خطيرة لفياريال لكن تسلل

ق28: جوووووووووووووووووووووول لامين يامال يسجل من تسديدة صاروخية سكنت شباك فياريال

ق14: كوندي يهدر فرصة خطيرة بتسديدة بجوار المرمى

ق11: كوندي ينقذ مرمى برشلونة بالتصدي لتسديدة خطيرة

ق5: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي فياريال

بداية المباراة

برشلونة فياريال
