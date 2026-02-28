كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا

السبت، 28 فبراير 2026 - 17:13

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

كشفت تقارير إسبانية عن موقف كيليان مبابي نجم ريال مدريد من المشاركة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم 11 مارس ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن مبابي لن يتمكن من المشاركة أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير أن اللاعب قد يشارك لبعض الدقائق أمام مانشستر سيتي في مباراة العودة على ملعب الاتحاد لكنه لن يكون متاحا في مباراة الذهاب.

وبذلك سيغيب مبابي أيضا عن مباراتي ريال مدريد المقبلتين ضد خيتافي وسيلتا فيجو.

وغاب مبابي عن فوز فريقه على بنفيكا في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وتعرض مبابي سابقا لإصابة عضلية أبعدته كثيرا عن الملاعب، وغاب بالفعل عن 3 مباريات هذا الموسم بسببها، ثم أصيب مجددا بعد مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

ووفقا لإذاعة كادينا سير فإن الفرنسي تدرب قبل مباراة العودة أمام بنفيكا وهو يعلم أنه ليس في أفضل حالاته البدنية، كما أنه لن يخاطر باللعب وهو غير سليم بنسبة 100%، في ظل اقتراب كأس العالم الصيف المقبل.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويتصدر النجم الفرنسي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

دوري أبطال أوروبا كيليان مبابي
