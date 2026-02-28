مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب رفض العرض السويدي لـ داري.. والخطوة المقبلة

السبت، 28 فبراير 2026 - 16:23

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - أشرف داري

كشف مصدر من النادي الأهلي سبب رفض عرض أحد الأندية السويدية للتعاقد مع المغربي أشرف داري.

وخرج داري من حسابات الأهلي الفنية لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2028.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أشرف داري أحضر عرضا من الدوري السويدي، لكنه اشترط الرحيل مجانا، إضافة إلى حصوله على كامل مستحقاته عن المدة المتبقية من عقده، وهو أمر غير منطقي ومرفوض تماما من جانب الأهلي".

وأوضح المصدر "طالبنا اللاعب بعقد اجتماع من أجل تسوية الأمر والوصول إلى حل يرضي الطرفين".

وقرر الأهلي رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري من قائمة الفريق وذلك من أجل إتاحة الفرصة لقيد لاعب أجنبي آخر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي رفع اسم أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.

