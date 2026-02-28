بي بي سي: تعديلات جديدة منتظرة في قوانين التحكيم لمنع إهدار الوقت

السبت، 28 فبراير 2026 - 15:39

كتب : FilGoal

كشفت شبكة بي بي سي عن استعداد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" عن إجراء تغييرات على قوانين التحكيم في كرة القدم.

التعديلات قد يتم تطبيقها بداية من كأس العالم 2026 وتطبيقها خلال الموسم المقبل بشكل اختياري في كل دوري.

وجاءت التعديلات المقترحة كالتالي:

توسيع صلاحيات تقنية الفيديو والتدخل في معرفة صحة الركلات الركنية والبطاقات الصفراء الثانية.

السيطرة على ضياع الوقت عن طريق عد تنازلي في ركلات المرمى ورميات التماس والتبديلات.

اللاعب يجب أن يخرج من الملعب عند استبداله خلال 10 ثواني أو يلعب فريقه منقوصا عدديا لمدة 60 ثانية.

اللاعب المصاب يجب أن يستمر لمدة دقيقة خارج الملعب.

التعديلات قد تشمل أيضا فكرة لمنع الحراس من ادعاء الإصابة لإهدار الوقت ولكن لم يتم التوصل لحل حتى الآن.

قد يتم إجراء تعديلات أيضا على قوانين التسلل، وقد يتم وضع قانون يمنع اللاعبين من تغطية الفم أثناء الحديث مع الخصم للحد من إساءة أي لاعب للآخر دون وجود دليل.

