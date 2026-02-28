رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي

السبت، 28 فبراير 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

وافقت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين على تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي.

وقدم باريس سان جيرمان طلب للاتحاد الفرنسي بتأجيل المباراة قبل السفر إلى لندن من أجل الاستعداد لمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

ووافقت رابطة الدوري الفرنسي على التأجيل لأن المباراة تأتي بين مباراتي الذهاب والعودة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب بيان رابطة الدوري، ستقام مباراة نانت خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 أبريل، في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وسيواجه باريس تشيلسي في ذهاب دوري أبطال أوروبا الأربعاء 11 مارس المقبل في باريس، على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء 17 مارس في لندن.

يذكر أن موقفا مشابها حدث في الموسم الماضي، حين تم تأجيل مباراة نانت أمام باريس سان جيرمان بسبب تزامنها مع مواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أستون فيلا، والتي انتهت بنتيجتي 3-1 و2-3 لباريس سان جيرمان.

وجاءت نتيجة القرعة، والطريق للنهائي كالتالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي × تشيلسي الإنجليزي

جالاتا سراي التركي × ليفربول الإنجليزي

----

ريال مدريد الإسباني × مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني

-----

نيوكاسل الإنجليزي × برشلونة الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني × توتنام هوتسبير الإنجليزي

----

بودو جليمت النرويجي × سبورتنج لشبونة البرتغالي

باير ليفركوزن الألماني × أرسنال الإنجليزي

تشيلسي باريس سان جيرمان نانت
