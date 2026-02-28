رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي

وافقت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين على تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي.

وقدم باريس سان جيرمان طلب للاتحاد الفرنسي بتأجيل المباراة قبل السفر إلى لندن من أجل الاستعداد لمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

ووافقت رابطة الدوري الفرنسي على التأجيل لأن المباراة تأتي بين مباراتي الذهاب والعودة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

À la demande du Paris Saint-Germain afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en 1/8 de finale de la Ligue des Champions, le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, a décidé que le match PSG - FC Nantes se jouera… — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 28, 2026

وبحسب بيان رابطة الدوري، ستقام مباراة نانت خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 أبريل، في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وسيواجه باريس تشيلسي في ذهاب دوري أبطال أوروبا الأربعاء 11 مارس المقبل في باريس، على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء 17 مارس في لندن.