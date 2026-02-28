عودة هاوسن لتدريبات ريال مدريد

عاد دين هاوسن لتدريبات ريال مدريد الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

دين هاوسن النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي يوم الإثنين في الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان هاوسن قد تعرض للإصابة بتمزق عضلي في السمانة وغاب عن مواجهتي بنفيكا ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى مواجهة أوساسونا.

ومن غير المعروف ما إذا كان اللاعب سيكون جاهزا لمواجهة خيتافي المقبلة أم لا.

وفقا لصحيفة ماركا فإن اللاعب سيكون جاهز بكل تأكيد لمواجهة سيلتا فيجو يوم 7 مارس.

هاوسن شارك في 27 مباراة مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 2.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.