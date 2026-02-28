تشافي يعلن دعمه لفيكتور فونت في انتخابات برشلونة

السبت، 28 فبراير 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

وقع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق على وثيقة دعم لفيكتور فونت المرشح لانتخابات رئاسة نادي برشلونة.

ورافق أسطورة برشلونة زوجته نوريا كونيلرا ووالداه، جواكيم وماريا ميرسي، وسط هتافات الجماهير التي احتشدت في المقر ترحيبا به.

ونظم فيكتور فونت احتفالا كبيرا قبل مباراة برشلونة وفياريال المقرر إقامتها اليوم السبت في الدوري الإسباني.

ويذكر أن فونت كان قد أبدى رغبته سابقا في أن يتولى تشافي تدريب برشلونة في الانتخابات الرئاسية الماضية، ومنذ ذلك الحين تربطهما علاقة شخصية مميزة.

وتقام الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 15 مارس المقبل وسط ترقب وصراع كبير بين فيكتور فونت وخوان لابورتا رئيس برشلونة السابق.

وتولى تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة في نوفمبر 2021، واستمر في منصبه حتى صيف 2024، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ومنذ مغادرته النادي، لم يعد تشافي إلى عالم التدريب، ولا يزال يترقب فرصة خوض مشروع جديد، حيث ربطته الأخبار مؤخرا بتولي تدريب منتخب المغرب في كأس العالم 2026 في حالة رحيل وليد الركراكي المدرب الحالي.

