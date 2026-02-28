أسينسيو: لم أشعر بالوقت ورؤيتي كانت غير واضحة بعد إصابتي ضد بنفيكا

كشف راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد ما حدث له بعد اصطدامه بزميله إدواردو كامافينجا خلال مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

راؤول أسينسيو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال أسينسيو: "أتذكر لعبة سريعة جدًا، كانت كرة هوائية وذهبت للمنافسة عليها، والشيء التالي الذي أتذكره هو أنني كنت على الأرض مع الأطباء بعد الاصطدام مع كامافينجا".

وتابع: "لقد فقدت الإحساس بالوقت، ولم أكن أعرف أين أنا أو ماذا يحدث، كانت لحظة غير سارة للغاية".

وأضاف: "لم تكن رؤيتي واضحة تمامًا، ولم أستطع التحرك بشكل كامل وفقدت قوتي".

وكشف: "في المستشفى أمسكت هاتفي، لم أكن أعرف في أي دقيقة حدثت اللقطة أو كيف انتهت المباراة، وكنت قد تلقيت بالفعل رسائل من جميع زملائي في الفريق".

وأكمل: "رأيت كل عبارات المودة وأنا ممتن جدًا، الجماهير استقبلتني بطريقة خاصة للغاية وأشعر بذلك، وفي مواقف مثل هذه، وآمل ألا تتكرر، يكون هذا الدعم أكثر وضوحًا. شكرًا لكل من ساندني؛ فهذا أمر يحتاجه أي لاعب".

واستُبدل أسينسيو بعد إصابته وتم نقله إلى المستشفى بسبب فقدانه للوعي، قبل أن تستقر حالته الصحية.