آس: ريال مدريد يخشى تكرار تجربة كاكا مع مبابي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن وجود قلق داخل ريال مدريد من تكرار تجربة ريكاردو كاكا مع كيليان مبابي.

مبابي يعاني من إصابة في الركبة منذ شهر ديسمبر الماضي وبسببها غاب عن عن عدة مباريات على فترات.

وبسبب الألم المستمر قرر اللاعب عن استشارات طبية إضافية، وتشير التقارير إلى احتمال تأثر الرباط الجانبي الخارجي للركبة.

ويخشى ريال مدريد من إمكانية تفاقم الإصابة مع استمرار لعبه تحت الألم.

الأمر يشبه ما حدث مع كاكا أثناء فترة لعبه في ريال مدريد عام 2010.

كاكا استمر في اللعب مع الألم وأجل خضوعه للجراحة مما أدى لتفاقم الضرر وهو ما أطال فترة غيابه لاحقا بعد كأس العالم.

الخياران المطروحان أمام مبابي حاليا، هما التوقف عن اللعب لفترة كافية من أجل الخضوع لعلاج محافظ، أو اللجوء للجراحة ولكن النادي حاليا لا يفكر في الحل الجراحي.

النجم الفرنسي شارك منذ بداية الموسم الحالي في 33 مباراة، وتمكن من تسجيل 38 هدفا وصناعة 6 أهداف.