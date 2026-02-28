بعد غياب 36 عاما.. مصر تستضيف دورة الألعاب الإفريقية 2027

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توقيع اتفاقية استضافة القاهرة لدورة الألعاب الإفريقية.

وستقام النسخة 14 من دورة الألعاب الإفريقية في عام 2027.

ووقع عبيدة عبد الله سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا على الاتفاق.

دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة كانت قد أقيمت بعام 2023 بمدينة أكرا الغانية ولكنها أقيمت بعام 2024 لأسباب تنظيمية.

وتصدرت مصر جدول ترتيب الميدالية بنهاية الدورة برصيد 191 ميدالية من ضمنها 101 ميدالية ذهبية.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية كل 4 أعوام، ولكنها تقام الأعوام الفردية حتى لا تتعارض مع دورة الألعاب الأولمبية.

وسبق لمصر استضافة دورة الألعال الإفريقية مرة وحيدة كانت بعام 1991، وتستضيف مصر الدورة للمرة الثانية في 36 عاما.