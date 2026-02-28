مواعيد مباريات السب 28 فبراير - الأهلي ضد زد.. وكلاسكير ألمانيا

"مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر

السقا بعد إيقافه 3 مباريات: لم أتجاوز في حق الحكم وأعتذر له

في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد

قائمة الأهلي - عودة زيزو وتريزيجيه أمام زد.. وغياب كامويش وعيد

الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي

أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي

الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من جماهيره

طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ضد زد