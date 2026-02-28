مواعيد مباريات السب 28 فبراير - الأهلي ضد زد.. وكلاسكير ألمانيا

تنطلق اليوم الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز ب4 مواجهات قوية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 28 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا.. 9:30 مساء - أون سبورت بلص.

طلائع الجيش × حرس الحدود.. 9:30 مساء - أون سبورت ماكس.

الإسماعيلي × الجونة.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

الأهلي × زد.. 9:30 مساء - أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × سندرلاند.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

بيرنلي × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نيوكاسل × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليفربول × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليدز يونايتد × مانشستر سيتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × أتلتيك بلباو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

برشلونة × فياريال.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريال مايوركا × ريال سوسيداد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال أوفييدو × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كومو × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

هيلاس فيرونا × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

إنتر × جنوى.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

رين × تولوز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

موناكو × أنجيه.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

لو هافر × باريس سان جيرمان.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × هايدناهيم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الفيحاء × النصر.. 9:00 مساء - ثمانية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الاهلي الدوري المصري الدوري الإنجليزي بايرن،دورتموند
