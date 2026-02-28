مواعيد مباريات السب 28 فبراير - الأهلي ضد زد.. وكلاسكير ألمانيا
السبت، 28 فبراير 2026 - 10:40
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز ب4 مواجهات قوية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 28 فبراير والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا.. 9:30 مساء - أون سبورت بلص.
طلائع الجيش × حرس الحدود.. 9:30 مساء - أون سبورت ماكس.
الإسماعيلي × الجونة.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.
الأهلي × زد.. 9:30 مساء - أون سبورت.
الدوري الإنجليزي
بورنموث × سندرلاند.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
بيرنلي × برينتفورد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نيوكاسل × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليفربول × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليدز يونايتد × مانشستر سيتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
رايو فايكانو × أتلتيك بلباو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
برشلونة × فياريال.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
ريال مايوركا × ريال سوسيداد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال أوفييدو × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
كومو × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
هيلاس فيرونا × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
إنتر × جنوى.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
رين × تولوز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
موناكو × أنجيه.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
لو هافر × باريس سان جيرمان.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الألماني
فيردر بريمن × هايدناهيم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا مونشنجلادباخ × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × ماينز.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا دورتموند × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
الدوري السعودي
الفيحاء × النصر.. 9:00 مساء - ثمانية.
