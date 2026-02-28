"مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر

يتعرض جوان بيزيرا لاعب الزمالك دائما للانتقادات بسبب حماسه وتوجهه للجماهير دائما.

خوان بيزيرا النادي : الزمالك الزمالك

ويرى البعض أن الأمر مصطنع أو بسؤال "هو مواليد 100 عقبة؟".

بالتأكيد لاعب برازيلي لم يكن انتمائه في يوم من الأيام للزمالك أو للأهلي، وبالتالي الانضمام إلى أي ناد في إفريقيا ليس حلما بالنسبة له.

لكن لماذا بيزيرا يتفاعل مع جماهير ناديه دائما؟ أولكسندر مارتينيوك زميله السابق في أولكساندريا الأوكراني يجيب لاحقا.

التأقلم يساعد في النجاح

هناك عوامل كثيرة للغاية للنجاح، خاصة عندما ينتقل لاعب ما إلى بلد أجنبي.

الأمر ليس كرويا فقط، لكن توجد عوامل أخرى ليست لها دخل في كرة القدم مثل التعامل مع أهل هذا البلد واللغة ومكان المعيشة والأجواء والمناخ، كل هذه الأمور حاسمة في نجاح اللاعب خارج بلاده.

المثال الواضح أمامنا، إمام عاشور لاعب الأهلي عندما لم يتمكن من التأقلم في ميتيلاند الدنماركي ولأسباب ليست فنية على الإطلاق، ويعد الآن أفضل لاعب مصري داخل الدوري المحلي من وجهة نظر الكثيرين.

المثال العالمي

هناك مثال عالمي على أمر التأقلم وهو دينيس بيركامب النجم الهولندي السابق لأرسنال.

لعب بيركامب مع إنتر، لكنه لم يقدم أفضل مستوياته بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء في إيطاليا.

وتحدث جيوزيبي بيرجومي عن الأمر قائلا لراديو نيراتزورا: "النادي طلب مني مساعدة بيركامب للتأقلم في إيطاليا".

وأتم "كنت أحرص على التنزه رفقة بيركامب وزوجته والتعامل مع الناس لكي يتعلم اللغة الإيطالية، في النهاية زوجة بيركامب تعلمت اللغة وهو لم يتعلم".

"بيزيرا تتم دعوته إلى المقاهي"

تأقلم بيزيرا في أجواء أوكرانيا المختلفة تماما عن البرازيل سواء في الصفات الشخصية أو المناخ وبالتأكيد اللغة.

ويشرح مارتينيوك كيف حدث ذلك.

وقال مارتينيوك لموقع سبورت الأوكراني في 17 ديسمبر 2024: "بيزيرا حاليا هو النجم الأبرز في الفريق، والجماهير تحبه كثيرا، أينما يمر في الشارع يلتقطون الصور معه، ويدعونه إلى المقاهي في أعياد الميلاد".

وأكمل "هناك فيديو على تيكتوك يظهر فيه جالسا في عيد ميلاد أحد المشجعين بعدما دعاه، هنئهم ويتحدث معهم. هو يتعامل مع ذلك بشكل جيد، لا يعاني من الغرور، ولا يرفض التقاط الصور مع المشجعين".

وتابع "بيزيرا دائما ما يمنح المشجعين التوقيعات، ويمكنه حتى أن يذهب في نزهة مع أي شخص".

هذه الأسباب تؤثر على مستوى اللاعب وتساعده على التأقلم بكل تأكيد.

حتى ظهر بيزيرا يردد أهازيج جماهير الزمالك باللغة العربية، وهو ما يعكس تأقلمه.

نهاية، سردت لك ما يتسم به بيزيرا من صفات شخصية ليست بالجديدة عليه وزميله قال الأمر ذاته منذ زمن من قبل أن يعرفه الجمهور المصري حتى، لذلك لديك الحق بشكل كامل في أن تفكر وتكون وجهة النظر كما تريد.