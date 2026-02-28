بتواجد 5 مصري محترف.. أون سبورت تحصل على حقوق بث الدوري الإسباني لكرة اليد

أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث الدوري الإسباني لكرة اليد والذي يشهد تواجد 5 محترفين مصريين.

وستذيع القنوات المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

ويمثل مصر في الدوري الإسباني كل من

سيف الدرع (نادى برشلونة)

يوسف عبد الغنى (نادى بونتى خينيل)

محمود عبد العزيز جدو (نادى أتلتيكو بلد الوليد)

عمر شريف (نادى سوسيداد ريال)

أحمد الخواجة (نادى جوادالاخارا)

ويتصدر برشلونة والذي يلعب له سيف الدرع ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من 18 انتصار من 18 مباراة.

ويضم الدوري 16 فريقا، ويقام بنظام الذهاب والإياب من 30 جولة.

ويتأهل بطل الدوري الإسباني مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما يتأهل أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس للملحق المؤهل للدوري الأوروبي.