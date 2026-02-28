كوكا: أركز على ختام الموسم بأفضل شكل مع الاتفاق

السبت، 28 فبراير 2026 - 02:04

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - الاتفاق

يرغب أحمد حسن "كوكا" لاعب الاتفاق السعودي أن يختم موسمه بأفضل طريقة ممكنة مع فريقه بعدما سجل أول أهدافه هذا الموسم.

وسجل كوكا هدف في شباك الحزم خلال مباراة انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1 في الجولة 24 من الدوري السعودي.

وقال أحمد حسن "كوكا" عبر قناة ثمانية السعودية: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وفي كرة القدم تتغير المباراة في لحظة وهو ما حدث بعد الطرد، ويجب أن نظهر رد فعل بشكل أفضل في المباراة المقبلة من أجل العودة للانتصارات".

وتعرض عبد الباسط هندي لاعب الاتفاق للطرد المباشر في الدقيقة 15 بسبب لمسة يد على خط مرمى فريقه ليضطر أن يلعب الفريق بـ 10 لاعبين.

وأضاف "الهدف الأول في الدوري السعودي؟ أعتقد أنني لم أقدم المردود الجيد في الدور الأول بسبب الإصابات المتكررة، والكل يعلم مدى اجتهادي وآمل أن يكون هدفي اليوم بداية جيدة لي في الباقي من الموسم".

وأكمل عن الفارق بين الدوري السعودي والفرنسي؟ المنافسة في فرنسا أقوى بعض الشيء لأن كل الفرق تضم أسماءً كبيرة، والدوري السعودي يتحسن كل موسم عما قبله، ويسير بخطى رائعة وقريبا سيكون من أفضل الدوريات وأتمنى للسعودية التوفيق".

وأتم "أركز في الفترة المقبلة على أن أختم الموسم بأفضل شكل ممكن لمساعدة الفريق".

وتم استبدال كوكا في الدقيقة 61 بدلا من موهاو نكوتا.

ولعب كوكا 11 مباراة مع الاتفاق خلال الموسم الجاري بواقع 602 دقيقة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 38 نقطة وتعرض للخسارة في آخر مباراتين من الدوري السعودي.

أحمد حسن كوكا الدوري السعودي الاتفاق
