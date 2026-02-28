السقا بعد إيقافه 3 مباريات: لم أتجاوز في حق الحكم وأعتذر له

شدد عبد الظاهر السقا المشرف العام على الكرة في الاتحاد السكندري أنه لم يتجاوز في حق الحكم محمود ناصف خلال مباراة الفريق ضد بتروجت في الدوري المصري.

وتعرض السقا لعقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات من لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية "بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام بتروجت".

وقال عبد الظاهر السقا عبر أون سبورت: "بعدما حققنا 3 انتصارات متتالية تعرضنا لضغوط كبيرة وأهدرنا كم كبير من الفرص أمام بتروجت ولعبنا بـ 10 لاعبين منذ بداية الشوط الثاني".

وأضاف "تحدثت مع الحكم بحدة دون خروج عن النص، والأمر نرفزة ملعب، لكن لا تصل لأن أتعرض للإيقاف 3 مباريات، هذا ليس أسلوبي".

وأكمل "خسرنا مباراة كانت صعبة علينا أمام بتروجت، ولدينا مباراة مهمة ضد المحلة ونريد تجاوزها".

وأردف "سأتقدم بتظلم وأثق أن المسؤولين سيخففون العقوبة، وأعتذر للحكم على الهواء بشكل مباشر، وأعلم أن الحكم كان مضغوطا من الفريقين، ولا يوجد حكم يُجمع عليه الكل".

"لم أخرج عن النص.. وبتأسف للحكم على الهواء" 🤚 عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي الاتحاد يعلق على إيقافه لمدة 3 مباريات#ملعب_ON pic.twitter.com/Xj0nPLELLL — ON Sport (@ONTimeSports) February 27, 2026

ويحتل الاتحاد المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من 18 مباراة.

ويلتقي زعيم الثغر مع غزل المحلة يوم الإثنين المقبل لحساب الجولة 20.

وجاءت عقوبات مباراة بتروجت والاتحاد في الجولة 19:

إيقاف سيكو سونكو لاعب فريق بتروجت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن مجدي صبحي محمد لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف سيفيور إيزاك لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام بتروجت.

إيقاف إسلام عادل إبراهيم مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندري مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد في مباراة بتروجت للاعتراض.

توقيع غرامة مالية على فريق فاركو قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ الشوط الثاني في مباراة البنك الأهلي.