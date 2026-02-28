كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في رابع جولات دوري المحترفين

انتصر الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على لقب دوري المحترفين.

وفاز الزمالك يفوز على نادى سبورتنج بنتيجة 31-30.

وتفوق الأهلي على نادى سموحة بنتيجة 30-25.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة ويأتي بعده الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من 4 انتصارات في المرحلة الثانية.

وفي الترتيب الإجمالي يتصدر الأهلي برصيد 18 نقطة ويليه الزمالك برصيد 16.5 نقطة.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري من الموسم الماضي

على جانب آخر يقام نصف نهائي كأس مصر يوم 30 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 1 مايو المقبل.