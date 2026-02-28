في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد

يغيب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام زد في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء زد السبت 28 فبراير في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

وأعلن يس توروب قائمة الفريق والتي شهدت عودة كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" بعد التعافي من الإصابة.

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي ضد زد

يليسن كامويش – أسباب فنية

أحمد عيد – أسباب فنية

محمد أحمد "سيحا" – أسباب فنية

ياسين مرعي – إصابة في العضلة الضامة

عمرو الجزار – إصابة في العضلة الضامة

محمد شكري – إصابة بكدمة في الأصبع

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف – مروان عثمان

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة. فيما يحتل زد المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.