أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي

أوضح أجوستي بوش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة أن الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي.

وخسر منتخب مصر من مالي بنتيجة 86-77 في افتتاح مباريات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027.

وقال المدرب الإسباني للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "الفريق عانى من أخطاء واضحة في الدفاع خلال بداية اللقاء، وهو ما منح المنافس فرصة تسجيل نقاط سهلة صنعت الفارق مبكرا".

وأضاف "اللعب على أرضك وفي أول مباراة قد يفرض بعض الضغوط، لكن كان بالإمكان تقديم أداء أفضل مما ظهر عليه الفريق".

وأكمل "المنتخب يملك وقت قليل من أجل إعادة ترتيب الأوراق قبل المواجهة المقبلة أمام منتخب أنجولا".

وشدد "عاصم مرعي لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة قبل المباراة، كما تعرض عمرو زهران لإصابة في المران الأخير قبل اللقاء، لكن الإصابات ليست مبررا للخسارة".

وأنهى حديثه قائلا: "ما يقرب من 70% من عناصر المنتخب سبق لهم العمل معه، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا من حيث الانسجام".