بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخطف تعادلا مثيرا أمام أم صلال

السبت، 28 فبراير 2026 - 00:51

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

شارك حمدي فتحي في تعادل الوكرة مع أم صلال في الجولة 17 من الدوري القطري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان في جميع المسابقات منذ فبراير 2023 والتي انتهت آنذاك سلبيا.

وتقدم يوسف عبد الرزاق للوكرة في الدقيقة 18، وأدرك عبد الرحمن فايز التعادل لأم صلال.

وفي الدقيقة 57 تحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء، وهي الخامسة له هذا الموسم.

وتقدم أم صلال في الدقيقة 73 من ركلة حرة مباشرة من تسديدة مدوية من أسامة طنان.

وخطف رضوان بركان التعادل للوكرة من صناعة لويس ألبرتو قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

التعادل رفع رصيد الوكرة لـ 23 نقطة في المركز السابع.

فيما ظل أم صلال في المركز التاسع برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

