كوكا يسجل لأول مرة.. الاتفاق يخسر من الحزم

السبت، 28 فبراير 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

أحمد حسن "كوكا" - الاتفاق

خسر الاتفاق من منافسه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك المصري أحمد حسن "كوكا" لمدة 61 دقيقة وتمكن من تسجيل هدف.

وللمرة الأولى يتمكن كوكا من تسجيل هدف رفقة فريقه.

وافتتح كوكا التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد متابعة لتصدي إبراهيم زايد حارس مرمى الحزم.

وتعرض عبد الباسط هندي لاعب الاتفاق للطرد المباشر في الدقيقة 15 بسبب لمسة يد على خط مرمى فريقه ليضطر أن يلعب الفريق بـ 10 لاعبين.

وتعادل يوسف الشمري لاعب الحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

ثم تقدم فابيو مارتينز للحزم في الدقيقة 43 بعد رأسية رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تقدم حارس مرمى الاتفاق.

واختتم أبو بكر با أهداف الحزم بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وتم استبدال كوكا في الدقيقة 61 بدلا من موهاو نكوتا.

ولعب كوكا 11 مباراة مع الاتفاق خلال الموسم الجاري بواقع 602 دقيقة.

