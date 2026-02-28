لانس يتعادل مع ستراسبورج ويتخلى عن صدارة الدوري
السبت، 28 فبراير 2026 - 00:13
كتب : FilGoal
تعادل لانس مع منافسه ستراسبورج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وسجل خواكين بانيتشيلي هدف ستراسبورج، بينما أحرز مامادو سانجاري هدف لانس.
ويواصل لانس نتائجه السيئة إذ خسر من موناكو ثم تعادل مع ستراسبورج وأضاع 5 نقاط في سباق الدوري.
وأهدر لانس فرصة العودة لتصدر بطولة الدوري بهذه النتيجة.
ووصل لانس للنقطة 53 في وصافة الترتيب، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان المتصدر.
ولم يلعب باريس سان جيرمان مباراة الجولة.
وتقدم بانيتشيلي في النتيجة في الدقيقة 18، ثم تعادل سانجاري في الدقيقة 62.
وسيواجه باريس سان جيرمان خصمه لو هافر في الجولة 24 ضمن من الدوري، وفي حال الفوز سيصل للنقطة 57.
ووصل ستراسبورج للنقطة 35 في المركز السابع.
