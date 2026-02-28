قائمة الأهلي - عودة زيزو وتريزيجيه أمام زد.. وغياب كامويش وعيد

عاد أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" إلى قائمة الأهلي بعد التعافي من الإصابة لمواجهة زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء زد السبت 28 فبراير في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب عن قائمة يس توروب أمام زد كل من أحمد عيد ويلسين كامويش ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعي.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف – مروان عثمان

📋 قائمة فريقنا لمواجهة زد في الدوري 🦅 pic.twitter.com/zUmciU1iK8 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 27, 2026

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل زد المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.