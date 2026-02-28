قائمة الأهلي - عودة زيزو وتريزيجيه أمام زد.. وغياب كامويش وعيد

السبت، 28 فبراير 2026 - 00:09

كتب : حسام نور الدين

محمود تريزيجيه - أحمد زيزو - الأهلي

عاد أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" إلى قائمة الأهلي بعد التعافي من الإصابة لمواجهة زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء زد السبت 28 فبراير في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب عن قائمة يس توروب أمام زد كل من أحمد عيد ويلسين كامويش ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعي.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف – مروان عثمان

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل زد المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

