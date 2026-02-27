اتحاد جدة ينتصر بنتيجته المفضلة على الخليج

الجمعة، 27 فبراير 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

دانيلو بيريرا - اتحاد جدة

عاد اتحاد جدة لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي بالفوز على الخليج في الجولة 24 بنتيجة 1-0.

سجل دانيلو بيريرا هدف فوز النمور.

وتعادل الاتحاد في آخر جولتين مع الهلال والحزم انتهت كلاهما بنتيجة 1-1.

ويواصل الاتحاد تفوقه على الخليج إذ لم يخسر أمامه على الإطلاق في الدوري السعودي خلال 14 مواجهة بواقع 9 فوز و5 تعادل.

وحقق الاتحاد الفوز السادس له هذا الموسم بنتيجة 1-0 في جميع المسابقات كأكثر النتائج تكرارا للنمور.

وسجل بيريرا هدف اللقاء الوحيد من رأسية بعد ركنية نفذها محمد دومبيا في الدقيقة 52.

واحتفل البرازيلي فابينيو بالوصول لـ 100 مباراة بقميص النمور عقب نهاية اللقاء.

حامل اللقب ارتقى للمركز الخامس بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن التعاون.

فيما تكبد الخليج الخسارة الثالثة على التوالي وظل رصيده 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسيلتقي الاتحاد في الجولة المقبلة مع الأهلي في دربي جدة يوم 6 مارس المقبل.

فيما يستضيف الخليج ضيفه الجزم في نفس اليوم.

