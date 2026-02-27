اتحاد جدة ينتصر بنتيجته المفضلة على الخليج

عاد اتحاد جدة لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي بالفوز على الخليج في الجولة 24 بنتيجة 1-0.

سجل دانيلو بيريرا هدف فوز النمور.

وتعادل الاتحاد في آخر جولتين مع الهلال والحزم انتهت كلاهما بنتيجة 1-1.

ويواصل الاتحاد تفوقه على الخليج إذ لم يخسر أمامه على الإطلاق في الدوري السعودي خلال 14 مواجهة بواقع 9 فوز و5 تعادل.

وحقق الاتحاد الفوز السادس له هذا الموسم بنتيجة 1-0 في جميع المسابقات كأكثر النتائج تكرارا للنمور.

وسجل بيريرا هدف اللقاء الوحيد من رأسية بعد ركنية نفذها محمد دومبيا في الدقيقة 52.

من كل الزوايا 🎥 الاتحاد يسجل الأول عن طريق دانيلو بيريرا أمام الخليج ⚽️ ⁩ #الاتحاد_الخليج | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/CfHlkcrkuj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 27, 2026

واحتفل البرازيلي فابينيو بالوصول لـ 100 مباراة بقميص النمور عقب نهاية اللقاء.

مئة مباراة من الالتزام والعطاء.. 👏 فخورون بقائدنا 💛🇧🇷 https://t.co/C2oQ7NcSIo pic.twitter.com/jTGX86JXYx — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 27, 2026

حامل اللقب ارتقى للمركز الخامس بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن التعاون.

فيما تكبد الخليج الخسارة الثالثة على التوالي وظل رصيده 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسيلتقي الاتحاد في الجولة المقبلة مع الأهلي في دربي جدة يوم 6 مارس المقبل.

فيما يستضيف الخليج ضيفه الجزم في نفس اليوم.